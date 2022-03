Torino: 21° anno dalla morte di Carpanini, Lo Russo 'resta modello'

Domenico Carpanini "rimarrà un modello da cui imparare che cambiare le cose si può e sono le nostre azioni a fare la differenza". Così il primo cittadino torinese Stefano Lo Russo, ricorda l'ex vicesindaco nel giorno del 21esimo anniversario della sua morte, avvenuta la sera del primo confronto da candidato sindaco con lo sfidante di centrodestra. "Le sue grandi passioni - ricorda Lo Russo - erano la città, di cui conosceva ogni angolo, e la politica. E la città non può dimenticarlo, per la sua generosità e per la dedizione come amministratore. Sono tante le persone che gli hanno voluto bene e a cui manca molto", conclude.