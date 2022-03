Tinexta: in 2021 ricavi +39,5%, utile sale a 40 milioni

Sono 375 milioni i ricavi consolidati nel 2021 per Tinexta, società al segmento Star della Borsa di Milano e specializzata in Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. Un risultato in linea con gli obiettivi annunciati a inizio 2021 e che fa segnare un +39,5% rispetto al 2020. A ratificarlo il consiglio di amministrazione di Tinexta che oggi, si legge on una nota, sotto la presidenza di Enrico Salza ha approvato i risultati consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2021. L'utile netto è stato pari a circa 40 milioni, in crescita rispetto a 37,9 milioni nel 2020. La posizione finanziaria netta a fine dicembre 2021 è stata pari a circa 263 milioni rispetto a 91,9 milioni al 31 dicembre 2020, grazie alle acquisizioni completate nel corso del 2021. L'EBITDA Adjusted si è attestato a circa 99 milioni, in crescita di circa il 22% rispetto all'esercizio 2020. "Il nostro Gruppo conferma la propria solidità e capacità di perseguire una precisa strategia di sviluppo, risultato dell'impegno delle nostre persone, cui va il mio ringraziamento per i positivi risultati ancora una volta conseguiti, che dimostrano il valore di saper fare innovazione a servizio delle imprese e a tendere, in misura crescente, a servizio della pubblica amministrazione" le parole del presidente Enrico Salza.