Peste suina: 500 agricoltori con 50 trattori scendono in piazza

Cinquanta trattori e 500 agricoltori sono scesi stamani in piazza nel piccolo comune ligure di Rossiglione per la manifestazione indetta dalla Cia-Agricoltori italiani nazionale. Con la guerra in Ucraina, nella cosiddetta area rossa già colpita dalla crisi sanitaria determinata dalla Peste suina africana, è crisi dopo i rincari insostenibili su tutte le materie prime. Il gasolio agricolo necessario per le semine e il riscaldamento delle serre, comunica Cia, "ha superato gli 1,10 euro al litro mentre il mais, prodotto strategico per le filiere nazionali dei prodotti zootecnici, è aumentato del 25% (186 euro/ton)". "Piove, dunque, sul bagnato per gli allevatori - scrive Cia-Agricoltori italiani - gia' allo stremo per la trattativa bloccata da mesi con gli industriali, con cui si chiede l'aumento di 5 centesimi al litro sul prezzo del latte. Ma è tutto il sistema agricolo italiano a rischio default dopo la guerra ucraina. Nel weekend l'agenzia Tass avrebbe, infatti, dichiarato già in atto il blocco del nitrato d'ammonio con cui la Russia potrebbe dichiarare una vera e propria guerra economica al mondo agricolo, essendo questo l'elemento base dei principali fertilizzanti utilizzati dalle nostre aziende. Questi concimi - sottolinea Cia - sono già aumentati del 150% nelle ultime settimane e solamente per il grano rappresentano il 25% del costo di produzione. L'urea, altro concime fondamentale nella fase post-semina del grano Made in Italy, è invece quasi triplicata: mille euro a tonnellata dai 350 dello scorso anno". L'emergenza peste suina "da quasi due mesi ha, di fatto, bloccato l’attività negli allevamenti di suini in Piemonte e Liguria - ha detto Dino Scanavino, presidente Cia nazionale - secondo l'Oms la malattia si sta diffondendo velocemente in 50 Paesi e se l'infezione dovesse arrivare in Lombardia rischiamo di mettere in ginocchio una delle più importanti aree suinicola italiane e tutto il nostro export".