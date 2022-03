Covid: 1.342 positivi e 4 morti in Piemonte, -11 ricoveri

Sono 1.342 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 5,1% dei 26.402 tamponi eseguiti. Quattro i decessi, nessuno di oggi, e 2.586 i guariti. In calo i ricoveri ordinari, 949 (-13), segnano un lieve incremento le terapie intensive, dove i pazienti sono 40 (+2). I piemontesi in isolamento scendono sotto quota 45mila. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 981.944 positivi, 13.030 decessi e 923.388 guariti.