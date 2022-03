Mondovì: Patto Civico, Luca Rolbaldo candidato sindaco

È il 36enne Luca Robaldo, assessore allo Sport e capo della segreteria del governatore Alberto Cirio, il candidato sindaco di Mondovì per la coalizione 'Patto Civico', la cui composizione sarà resa nota nei prossimi giorni. "Il progetto è aperto al più ampio confronto programmatico e all'apporto di tutti i cittadini che ne condividano i valori di impegno civico, superamento delle divisioni ideologiche e degli schieramenti partitici - scrive il Patto Civico -. Iniziative condivise, gestione efficace delle risorse e sempre maggiore attenzione all'ordinaria amministrazione saranno la bussola che guiderà il rinnovato impegno del 'Patto Civico' e il punto di riferimento delle proposte programmatiche riguardanti le prospettive della città". Mondovì è retta da un patto civico con Forza Italia e Lega all'opposizione. L'attuale sindaco, Paolo Adriano, ha già annunciato alla fine del 2021 l'intenzione di non ricandidarsi dopo il primo mandato. Il centrodestra non ha ancora ufficializzato il proprio mandato. Il centrosinistra ha invece già annunciato che correrà con Enrico Ferreri, dirigente medico in pensione dell'Asl Cn1, appoggiato da Pd e da alcune liste civiche.