Rigenerazione boschi Musinè, al lavoro Città metropolitana

Città metropolitana al lavoro per la rigenerazione dei circa 500 ettari di boschi andate in fumo nel 2021 sul Monte Musinè, sia sul fronte di Almese che sul fronte verso Caselette e Alpignano. Il tema è stato al centro dell'incontro tra il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, il dirigente della Direzione Sistemi Naturali, Gabriele Bovo, e il sindaco di Caselette, Pacifico Banchieri. "Per il progetto di rigenerazione la Città metropolitana aveva già assegnato a Caselette un contributo economico - spiega Suppo - ma ora vogliamo anche impegnarci sul prossimo bando forestazione che potrà contare sulle risorse del Pnrr per dare a questo Sic una vera occasione di rinascita mediante interventi di riforestazione classica e di restoration ecology coinvolgendo le aree danneggiate dal fuoco e quelle umide degli stagni e dei laghi, di grande valore naturalistico ed ecosistemico". "Il territorio metropolitano è di grande qualità dal punto di vista ambientale e il Musinè è molto amato, è una meta importante per tanti appassionati della montagna piemontese e non solo - aggiunge il sindaco di Caselette, Pacifico Banchieri -. Contiamo su una vasta frequentazione anche turistica. Preservare questa peculiarità ambientale è un compito importante per le amministrazioni perché la qualità della vita passa anche dalla qualità dell'ambiente in cui si vive".