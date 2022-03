Ucraina: Edisu Piemonte, accogliamo studenti e accademici

L'Ente piemontese per il Diritto allo Studio è disponibile, in collaborazione con la Regione Piemonte e gli atenei, ad accogliere nelle proprie strutture studentesse, studenti, ricercatori, ricercatrici e docenti colpiti dal conflitto in Ucraina. Ad assicurarlo il CdA di Edisu Piemonte che, "nel ripudiare fermamente qualunque guerra, condivide il messaggio degli atenei piemontesi ed esprime grande preoccupazione in merito al drammatico conflitto in Ucraina" e si associa all'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite "sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, sulla necessità di stabilire il cessate il fuoco e di intraprendere la via del dialogo e del negoziato". "Questo conflitto - sottolinea il presidente di Edisu, Alessandro Ciro Sciretti - ci coinvolge e turba in modo particolare perché ci colpisce nel cuore dell'Europa. Ciò che possiamo fare nel nostro piccolo è quello di tendere una mano alla popolazione studentesca e accademica ucraina, così come abbiamo fatto per gli studenti e le studentesse afghane, affinché possano mettere in sicurezza la propria vita e ricevere un sostegno concreto per superare questo duro momento che ci si augura possa essere archiviato il prima possibile con un accordo di pace tra Russia e Ucraina".