Ucraina: da avvocati Torino donazioni a Specchio dei Tempi

Donazioni in favore dei rifugiati per il tramite della Fondazione 'Specchio dei Tempi'. Questo l'invito che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino ha rivolto ai propri iscritti che vogliano dare "concreto sostegno al popolo ucraino". Il messaggio è stato diffuso dopo una consultazione con il console onorario di Ucraina in Piemonte, Dario Arrigotti.