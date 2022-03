Ucraina: Caritas Torino avvia raccolta fondi

La Caritas diocesana di Torino invita alla preghiera e alle donazioni per il popolo ucraino. "La difficile e dolorosa situazione creatasi in Ucraina interpella tutti, e in maniera speciale i discepoli di Gesù", sottolinea il direttore, Pierluigi Dovis, ricordando che e' possibile raccogliere e affidare alla Caritas offerte di natura monetaria "che utilizzeremo integralmente, contribuendo alle progettazioni di Caritas Italiana". "Avremo così a disposizione - spiega Dovis - risorse da utilizzare o direttamente in Ucraina, o a sostegno dei servizi di accoglienza che le comunità cristiane stanno offrendo nei paesi di confine o nell'eventuale necessità di accoglienza di profughi in Italia". Per i versamenti e' attivo il conto corrente IT 06 D 06085 30370 000000025420 Banca di Asti - filiale Chivasso, intestato ad Arcidiocesi di Torino - Caritas con causale emergenza Ucraina 2022. "Pur coscienti dell'utilità di donazioni di beni materiali quali cibo, vestiario o medicine - conclude Dovis - suggeriamo alle comunità parrocchiali di non organizzare raccolte in tal senso, preferendo la donazione in denaro che consente maggiore facilità di consegna e duttilità nel reperire ciò che verrà a dimostrarsi necessario nella evoluzione della situazione".