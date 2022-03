Ucraina: Schwarz (Regio), Gergiev? no guardo passaporto

"Io lascio parlare la musica e il talento e non guardo al passaporto". Così il sovrintendente del Teatro Regio di Torino Sebastian Schwarz, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano una opinione sulla scelta del sindaco di Milano Beppe Sala, e presidente della Fondazione Teatro alla Scala, di chiedere una presa di posizione contro la guerra (mai arrivata) al direttore russo Valery Gergiev, vicino a Putin, pena la possibilità di esibirsi al Piermarini. "Siamo tutti d'accordo - ha aggiunto Schwarz - sul fatto che la guerra e l'invasione russa dell'Ucraina vadano condannate, ma io non giudico le opinioni di ogni singolo individuo: dobbiamo lasciare ad ognuno la libertà di avere la propria visione delle cose". Sebastian Schwarz è intervenuto questa mattina a Novara alla conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione del premio internazionale per giovani direttori d'orchestra intitolato al novarese Guido Cantelli, allievo prediletto di Toscanini, morto prematuramente nel 1956 all'età di 36 anni nello schianto dell'aereo che da Parigi doveva portarlo a New York. Il premio Cantelli, fondato nel 1961 e che ha lanciato, tra gli altri, Riccardo Muti che lo vinse nel 1967, è stato rilanciato nel 2020 dalla Fondazione Teatro Coccia dopo un oblio durato 40 anni. L'edizione della rinascita è stata però funestata dalla pandemia, che ha costretto i direttori a esibirsi con l'orchestra in un teatro vuoto. "Proprio quell'edizione - ha ricordato Schwarz - vide premiato con il secondo posto un giovane direttore bielorusso che ha iniziato da qui una importante carriera internazionale".