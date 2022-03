Covid: in Piemonte 2.099 casi e 17 morti, in calo i ricoveri

Sono 2.099 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6% di 35.078 tamponi eseguiti. Risale il numero dei decessi, 17, mentre i nuovi guariti sono 3.233. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 40, i ricoveri nei reparti ordinari scendono a 919 (-30). In isolamento 43.416 piemontesi. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 984.043 positivi, 13.047 decessi e 926.621 guariti.