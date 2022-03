Ucraina: Lo Russo, Torino in prima linea per l'accoglienza

Sono in corso in queste ore valutazioni tecniche sui luoghi che verranno utilizzati per ospitare i profughi ucraini in arrivo in Piemonte. Lo ha annunciato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza presieduta dal prefetto del capoluogo, Raffaele Ruberto, sulla situazione dell'ordine pubblico in Piemonte. "È in corso un'organizzazione territoriale piemontese in raccordo con le prefetture, le autorità regionali e i comuni per dare quanto prima un'adeguata accoglienza ai profughi in arrivo dall'Ucraina", ha spiegato Lo Russo. Per quanto riguarda la scelta dei luoghi di ospitalità "sono in essere tavoli tecnici che si stanno sviluppando in queste ore". Ancora non si conosce il numero dei profughi in arrivo. "Le valutazione le stiamo facendo in sinergia col ministero dell'Interno e con le prefetture, perché l'accoglienza deve essere gestita a livello nazionale. Il Piemonte e la città di Torino sono in prima linea rispetto a una catastrofe umanitaria su cui vogliamo essere protagonisti nella politica dell'accoglienza", ha concluso Lo Russo.