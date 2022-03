Mr. Metro

Dicono che… toccherà a Dino Chiaia seguire il completamento della linea 1 della metropolitana torinese e, soprattutto, gestire la complessa procedura di progettazione della Metro 2. Il professore del Politecnico, infatti, dovrebbe presto lasciare la tolda di comando di Tne, dov’era stato chiamato nel 2008 per valorizzare le aree dismesse di Mirafiori, per assumere la guida di Infra.To, la società comunale che sovrintende tutto il ciclo delle infrastrutture di trasporto pubblico, potendo contare oltre che sulla sua indiscussa competenza professionale anche su un solidissimo rapporto con il sindaco Stefano Lo Russo. Per Tne è in pole position Marco Galimberti, attualmente direttore del Distretto Aerospaziale del Piemonte, ex staffista di Enzo Ghigo, oggi considerato molto vicino alla Lega.