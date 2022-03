I conti in sospeso della Storia

C’era una volta la Guerra Fredda, e il mondo era diviso sostanzialmente in tre blocchi: Paesi appartenenti alla Nato, Paesi facenti parte del Patto di Varsavia e infine le nazioni non allineate. Nell’anno in cui l’Urss entrò in Afghanistan, su richiesta dell’allora presidente Mohammad Najibullah Ahmadzai (quarto e ultimo presidente della Repubblica democratica dell'Afghanistan, assassinato dai talebani nel 1996), l’alleanza occidentale entrò in guerra contro Mosca armando le fazioni integraliste musulmane. Rambo, nei cinema, insegnava come sgozzare un sovietico nel nome della Libertà.

In Italia l’opinione pubblica si divise in due, rispecchiando la contrapposizione politica che la caratterizzava sin dai tempi del secondo dopoguerra. La disfatta afgana dell’Armata Rossa comportò il ritiro delle forze sovietiche da Kabul e la nascita del nuovo corso (la Perestroika) di Gorbaciov. In poco tempo l’Unione Sovietica si disgregò in una miriade di repubbliche autonome, andò in crisi anche la nuova confederazione, e il presidente russo Eltsin aprì, o meglio svendette, la nazione a chi si gettò sulla privatizzazione dello Stato.

Iniziò quindi l’epoca di Putin e di un Occidente interessato al grande mercato che si apriva ad est, ma anche alla nuova potente classe economico-finanziaria che nasceva dalle ceneri dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche. Il neo presidente, un tempo funzionario del Kgb, intrecciò relazioni con molti capi di stato dell’area atlantica e tutti i rapporti di politica internazionale sembravano essere incasellati nel sistema neoliberista globale. Mantenne lo storico inno sovietico infilando di tanto in tanto qualche riferimento a Dio.

Da tempo nel nostro continente non esiste più una coalizione di nazioni comuniste contrapposte al Patto Atlantico, che vede quest’ultimo alla guida gli Usa, ma vi sono in compenso una miriade di conti sospesi e golose materie prime da accaparrare nel nome del profitto. Le guerre che hanno caratterizzato drammaticamente il pianeta, dal 1990 in poi, sono state generate dalla sete di egemonia, ma pure dalla crisi energetica e dal volersi assicurare grandi bacini di acqua dolce. Si è combattuto ovunque accampando le scuse più insostenibili: dall’esportare la Democrazia agli aiuti umanitari, e pian piano la spartizione del pianeta si è decisamente sbilanciata a favore di Washington.

Il nuovo ordine mondiale avrebbe dovuto garantire giudizi oggettivi da parte dell’opinione pubblica. Non si trattava più dello scontro tra due enormi fazioni ideologiche, ma di regolamenti di conti interni a un unico sistema di pensiero. Invece la divisione dell’Europa è rimasta, non è mai scomparsa davvero, e con lei tutto il carico di retorica e demagogia tipica dei tempi in cui eravamo impantanati nelle dinamiche della Guerra Fredda. La stessa informazione mediatica non ha cambiato il suo tradizionale approccio, continuando a schierarsi marcatamente e dando vita a un perenne giornalismo di guerra.

Eccoci arrivati ad oggi. Smembrata la Jugoslavia grazie al ruolo centrale dei bombardieri Nato, e liquidati fisicamente i reduci delle vecchie alleanze sovietiche (annientando Libia, Iraq, Siria, Yemen) ora ci si può concentrare su Mosca, e puntare infine al dominio economico di metà del mondo. Il campo di battaglia è diventato l’Ucraina, dove dal 1990 lo scontro si è consumato appoggiando l’elezione dei vari premier e contrapponendo in modo sempre più duro la fazione di origine russa a quella non russa, protagonista quest’ultima delle cosiddette Rivoluzioni arancioni.

Durante la presidenza del filo-russo Viktor Yanukovych, nel 2014, tutto è precipitato. Il Paese in poco tempo si è spaccato letteralmente in due e lo stesso presidente, eletto grazie anche al sostegno dei minatori, ha dovuto lasciare la capitale fuggendo verso est. Mentre alcuni senatori americani arringavano la folla in piazza a Kiev, nascevano le repubbliche popolari del Donbass, e al contempo la Russia metteva nuovamente la Crimea sotto il proprio dominio.

Otto anni di guerra continua, di bombardamenti, di vittime civili e di brigate internazionali impegnate su entrambi i fronti. Il tutto bellamente ignorato da media e governi europei, se non durante i tentativi di annettere Kiev alla sfera atlantica fingendo di non conoscere il contesto geopolitico dell’area.

Un odio crescente si è alimentato tra coloro che erano in passato conterranei, scenario simile a quello adottato nella Jugoslavia, sino a degenerare nella guerra su vasta scala. La terribile reazione bellicista europea ha sostituito qualsiasi azione diplomatica, ogni tentativo di mediazione e quindi di sintesi a favore della vittoria della politica sulle armi.

Una magnifica vignetta ritrae Jerry, il topolino della Warner, che assesta una forte bastonata sul deretano di un mastino che dorme. Inferto il colpo, Jerry lascia il bastone in mano al gatto Tom che si trova davanti l’enorme mastino svegliatosi di soprassalto. L’autore della vignetta ha disegnato la bandiera europea sul petto di un Tom, oramai prossimo ad essere divorato dal mastino in seguito alla provocazione di Jerry.

Quando l’Europa era divisa da logiche brutali di Guerra Fredda tutti inseguivano la Pace. Oggi si forniscono munizioni e missili, non azioni che fermino la guerra e tutelino i diritti dei civili (di tutti i civili, ovunque risiedano). L’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, recita l’articolo 11 della Costituzione, ma Palazzo Chigi sembra aver scordato uno dei principi fondamentali su cui è stata edificata la Repubblica.

Un’isteria politica inspiegabile. Il Patto Atlantico ha già vinto, ed è accaduto un secondo dopo l’ingresso delle forze militari russe in Ucraina. Mettere due nazioni confinanti, con cultura simile, in una contrapposizione così violenta crea una rottura insanabile: un baratro a danno ancora una volta dei popoli, delle persone che diventano profughi oppure vittime dell’artiglieria e delle raffiche dei fucili d’assalto.