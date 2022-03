IL BALLO DEL MATTONE

L'edilizia cresce ancora, ma pesano guerra e caro materiali

I primi mesi del 2022 confermano la crescita del settore costruzioni in Piemonte e Valle d’Aosta, ma pesano la guerra in Ucraina e l’aumento del costo dell’energia e delle materie prime. Il 33% delle imprese intervistate prevede di aumentare il fatturato mentre quasi il 28% intende assumere, ma resta grave il problema del reperimento di manodopera: il 61,3% segnala difficoltà nel trovare personale qualificato e il 35% ha difficoltà nel reperire quello generico. Sono alcuni dei dati dell’indagine congiunturale con le previsioni dell’Ance per i primi sei mesi.

Le intenzioni di investimento diminuiscono leggermente, mentre migliorano il portafoglio ordini e i tempi di pagamento da parte di committenti pubblici e totali (cioè la media dei tempi di pagamento pubblici e privati). Confrontando la composizione percentuale del settore dall’inizio della crisi ad oggi, emerge un incremento di imprese di piccole dimensioni – da 1 a 5 addetti – che rappresentavano, nel 2008, il 16% del totale ed ora sono il 25,2%. Nel 2008 la percentuale di imprese con un fatturato annuo fino a 500mila euro era il 9,7%, nel 2022 risulta il 21,6% delle imprese intervistate

“I segnali positivi rilevati alla fine del 2021, dopo un lungo periodo di difficoltà, hanno trovato conferma nei primi mesi del 2022 ma si scontrano con una situazione internazionale instabile e con il fenomeno prolungato e non prevedibile dell'aumento del costo dell'energia, dei carburanti e dei derivati petroliferi” commenta il presidente dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta Paola Malabaila. “Torbide nubi all’orizzonte minacciano il settore, l’incertezza legata alle agevolazioni edilizie, il caro materiali e l’approvvigionamento mettono a rischio non solo la partenza e l’avanzamento delle opere ma soprattutto il proseguimento dei cantieri in corso. Per evitare di far fallire le aziende serie e far sì che le opere vengano realizzate a regola d’arte, è necessario un intervento deciso sul proliferare di imprese improvvisate, attraverso un sistema di qualificazione e di controllo”.

Il Superbonus, infine, si sta confermando una misura di rilancio molto efficace, entrata ora in una fase di espansione dopo i pesanti ritardi iniziali. I dati del monitoraggio Enea – Mise testimoniano tale accelerazione:al 28 febbraio 2022 in Italia risultano 122.548 interventi legati al Superbonus per un ammontare di 21,1 miliardi. Da gennaio 2022 si registra un ulteriore e consistente aumento del 13,9% in numero e del 15,3% nell’importo. Il Piemonte si colloca nelle prime sei posizioni in termini di numero di interventi (+11,2%) e per gli importi (+11,8%) che in questi dodici mesi hanno registrato una progressiva crescita.