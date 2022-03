Ucraina: Accademia Scienze Torino, cultura si faccia sentire

L'Accademia delle Scienze di Torino "sostiene e sottoscrive pienamente" la "Dichiarazione a sostegno dell'Ucraina, dei suoi cittadini e delle sue istituzioni accademiche" dell'Allea (European Federation of Academies of Sciences and Academies). "In situazioni storiche gravi come la presente, le istituzioni culturali hanno il dovere inderogabile di far sentire la loro voce che, per quanto inascoltata dai poteri armati, si rivolge a tutte le coscienze sensibili ai valori della pace, della libertà, della democrazia e del dialogo, condizioni imprescindibili di ogni fioritura culturale" sottolinea l'Accademia delle Scienze che è uno dei due membri italiani, con l'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Allea. L'Accademia delle Scienze sostiene inoltre l'appello di più 370 intellettuali, studiosi, scienziati ed esponenti del giornalismo scientifico russi contro la guerra con l'Ucraina, "Troickij variant", molti dei quali appartenenti all'Accademia russa delle Scienze.