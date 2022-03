Peste suina: nomina commissario straordinario in Gazzetta

Dopo la firma del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con la pubblicazione sulla Gazzetta è ufficiale la nomina di Angelo Ferrari, direttore dell'Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, a commissario straordinario per l'emergenza peste suina. Avrà compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste sul territorio. "L'incarico - si legge nel provvedimento - è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito". L'obiettivo del commissario straordinario, il cui incarico annuale è prorogabile, sarà quello di "assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suinicolo nazionale e dell'Unione europea", nonché "di tutelare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera". Per svolgere il suo ruolo, sarà supportato dall'Unità di Crisi centrale, dalle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e dai competenti uffici di Ministeri, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Forze di polizia.