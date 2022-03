Siccità: Autorità Po, scarsità pesa anche su idroelettrico

"In un momento di evidente preoccupazione collettiva per le forniture energetiche del Paese, anche la scarsità di acqua presente per la produzione di energia pulita idroelettrica potrebbe diventare un'ulteriore aggravante in un contesto che già paventa, con potenziali effetti negativi sulle emissioni di carbonio, un ritorno all'utilizzo del carbon fossile". Così l'Autorità distrettuale del Fiume Po-Ministero transizione ecologica alla luce della riunione dell'Osservatorio permanente sulle crisi idriche che ha lanciato l'allarme sulla situazione grave di siccità per il fiume Po.