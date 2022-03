Sanità: Azienda Zero, direttore scelto in elenco nazionale

Il direttore generale della futura Azienda Zero, la nuova azienda sanitaria istituita di recente dal Consiglio regionale del Piemonte "per ordinare al meglio le Asl piemontesi e fornire all'Assessorato una struttura in grado di gestire la complessità della Sanità, messa a dura prova dalla pandemia" sarà scelto da un elenco nazionale. Lo ha deciso oggi la Commissione Sanità regionale votando a maggioranza le modifiche sul progetto Azienda Zero. "Interveniamo sull'articolo delle legge 18/2007 che indica le modalità di nomina - spiega l'assessore alla sanità della Regione, Luigi Icardi -. Si tratta di un adeguamento alla norma nazionale, dal momento che il Governo ha rilevato che la nomina della dirigenza dell'Asl Zero deve avvenire attingendo obbligatoriamente ed esclusivamente dall'elenco nazionale dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale". Il provvedimento, passerà ora all'esame dell'Aula.