BasicNet: nel 2021 utile vola a 20,3 milioni (+136,9%)

BasicNet ha chiuso il 2021 con un utile a 20,3 milioni di euro (+136,9% su 2020). Agli azionisti, convocati per il 13 aprile, sarà proposto un dividendo di 0,12 euro per azione. Il bilancio, approvato dal cda, presenta vendite aggregate dei licenziatari dei prodotti recanti i marchi del Gruppo, sviluppate nel mondo dal Network dei licenziatari, pari a 949,4 milioni di euro, in crescita del 16,6% rispetto all'esercizio precedente. Il fatturato consolidato pari a 296,4 milioni di euro (+14,1%). L'ebitda è pari a 44,2 milioni (19,8 milioni al 31 dicembre 2020), l'Ebit a 31,6 milioni (7,6 milioni).