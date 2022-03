Torino: riapre dopo tre settimane via Pietro Micca

Riaprono al traffico, a Torino, via Pietro Micca e Via Viotti. Erano chiuse da tre settimane a causa di una fuga di gas. Aperto nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, chiude infatti nel pomeriggio il cantiere che ha interessato uno dei nodi nevralgici del centro città. Lo annuncia, in una nota, l'assessore comunale con delega alla Protezione Civile, Francesco Tresso. "Anche la sede binari - spiega Palazzo Civico - è stata completamente ripristinata. Dopo i collaudi da parte di Gtt le linee deviate per i lavori riprenderanno progressivamente il loro regolare percorso".