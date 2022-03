Ucraina: Banco Farmaceutico Torino raccoglie fondi

Il Banco Farmaceutico di Torino promuove una raccolta fondi per l'acquisto di farmaci, materiale per medicazione e strumentazione chirurgica, per sostenere la popolazione vittima della guerra in Ucraina e far fronte alle loro emergenze sanitarie. "Si tratta - spiega una nota - di materiale medico che non arriva tramite i tradizionali canali di donazione, ma che è fondamentale in un contesto di guerra, negli ospedali e nei punti di raccolta dei profughi. Il ricavato verrà utilizzato in via prioritaria per rispondere alle esigenze espresse da Rainbow 4 Africa e Sermig - Arsenale della Pace, che stanno organizzando i primi convogli di aiuti da portare al confine con l'Ucraina". In particolare verranno acquistati e inviati farmaci (non da banco) per la cura di particolari patologie, materiale per medicazione, strumentazione chirurgica, come ferri chirurgici e fili da sutura. Chi intende collaborare può inviare un bonifico bancario sull'Iban IT22L0306909606100000072711 intestato a Banco Farmaceutico Torino OdV, causale Emergenza Ucraina. Oppure con Satispay o PayPal su www.bancofarmaceuticotorino.org.