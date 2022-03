Teatro Regio: Lo Russo, il 10 marzo nuovo consiglio di indirizzo

"Il consiglio di indirizzo del Teatro Regio è convocato il 10 marzo, nel pomeriggio, per esaminare i curricula arrivati con la manifestazione di interesse e quindi valutare come procedere per l'individuazione del sovrintendente". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della visita dello stabilimento di Mirafiori. Quanto alla doppia figura sovrintendente/direttore artistico, sollecitata dalla Cisl e dalla Rsu, Lo Russo ha detto che "sarà il consiglio d'indirizzo a fare la valutazione migliore nell'interesse del Regio". "Peraltro sia la legge che lo statuto del teatro consentono l'individuazione di un direttore artistico anche a valle dell'individuazione del sovrintendente. La valutazione sarà fatta congiuntamente con tutti gli altri componenti del Consiglio d'indirizzo non appena avremo esaminato le domande pervenute - aggiunge il primo cittadino - Domani potremo dire quante domande sono arrivate. Trattandosi non di un bando, ma di una manifestazione d'interesse, il Consiglio d'indirizzo si riserva di individuare il sovrintendente anche all'esterno delle candidature pervenute. Qualora le riflessioni all'interno del Consiglio d'indirizzo portino a valutare le candidature pervenute non confacenti a quello che e' l'attuale assetto del piano di risanamento che il Regio ha già approvato e che e' in fase di sviluppo nei prossimi anni, il consiglio d'indirizzo potrà avvalersi della possibilità di valutare altri candidati che non hanno presentato la domanda".