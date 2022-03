GIUSTIZIA

Piazza San Carlo, tre condanne e sei assoluzioni

La corte ha inflitto due anni di reclusione a Mollo, un anno e quattro mesi a Bonzano, entrambi dirigente della Questura, e un anno e due mesi a Sgarbi della Polizia Municipale. Nessuna responsabilità per Bobbio, Lubbia e Dosio

Tre condanne e sei assoluzioni. È la sentenza pronunciata oggi dalla prima sezione della Corte d’Assise di Torino a carico dei nove imputati nel processo di primo grado per i fatti accaduti la sera del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo quando un’ondata di panico collettivo travolse la folla che assisteva davanti a un maxischermo alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid provocando oltre 1500 feriti e la successiva morte di due donne, Erika Pioletti, deceduta pochi giorni dopo in ospedale e Marisa Amato, rimasta tetraplegica è deceduta un anno e mezzo dopo. A due anni è stato condannato il funzionario della Questura di Torino Michele Mollo, a un anno e 4 mesi un altro funzionario di polizia, Alberto Bonzano, a un anno e 2 mesi il dirigente della polizia municipale Marco Sgarbi. Assolti “per non aver commesso il fatto” i dirigenti del Comune di Torino, Chiara Bobbio e Paolo Lubbia, il viceprefetto Roberto Dosio, i componenti della commissione provinciale di vigilanza Franco Negroni e Pasquale Piro e il funzionario dei vigili del fuoco, Dario Longhin. Per tutti l’accusa era lesioni, disastro e omicidio colposi. Il processo di oggi ha riguardato imputati che hanno scelto il rito ordinario, gli altri che hanno scelto il rito abbreviato, tra cui l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, sono stati condannati a 1 anno e sei mesi.

Ammonta a un milione e centomila euro la provvisionale assegnata dalla corte di Assise ai familiari di Marisa Amato, la donna che perse la vita in seguito alle ferite riportate nella calca di Piazza San Carlo. I giudici hanno riconosciuto 500 mila euro al marito e 300 mila euro a ciascuno dei due figli. I responsabili civili, nel procedimento, sono il Comune di Torino e il Ministero dell’Interno. Per la quantificazione complessiva dell’indennizzo si potrà procedere in sede civile. “La sentenza purtroppo non riporterà in vita Marisa Amato. L’auspicio è quindi che questa decisione, di indubbio impatto giuridico nelle materie della safety e security, diventi anche uno stimolo culturale affinché tragedie di questo tipo non si ripetano”, commenta l’avvocato Nicola Menardo, dello Studio Grande Stevens, patrono di parte civile per i familiari della donna.