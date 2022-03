Crescono imprese in rosa, +0,8% in Piemonte

Aumentano le imprese in rosa in Piemonte: sono una su cinque e operano prevalentemente nei settori del commercio, dell'agricoltura e dei servizi alla persona. A fine dicembre 2021 erano 96.433 unità, in aumento rispetto alle 95.879 del 2020, ma ancora leggermente inferiori rispetto alla fine del 2019. Nell'11,8% dei casi sono guidate da straniere; il 10,8% è amministrato da giovani imprenditrici. La presenza maggiore e' in provincia di Alessandria. Nel 2021 il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi rileva la nascita di 6.138 imprese femminili, a fronte delle 5.403 che hanno cessato l'attività, con un tasso di crescita dello 0,8%. Sebbene il dato sia meno brillante rispetto a quello del sistema imprenditoriale valutato nel suo complesso (+1,1%), l'imprenditoria femminile piemontese manifesta una maggiore vivacità, sia in termini di natalità (tasso del 6,4%, a fronte del 5,9% per il totale delle imprese), sia di mortalità (tasso del 5,6% contro 4,8%). "L'imprenditoria femminile rappresenta una fetta importante della nostra economia che deve essere valorizzata e sostenuta. Il Sistema camerale dedica un'attenzione particolare alle imprenditrici: presso le Camere di commercio piemontesi sono costituiti i Cif, Comitati provinciali per la promozione dell'imprenditoria femminile, che si occupano di sviluppo e qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria, promuovendo azioni per il miglioramento dell'accesso al credito per le imprese femminili, attività di formazione e studi per analizzare le dinamiche che caratterizzano il legame donna-impresa" commenta Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte.