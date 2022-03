Reale Group: +60% utile a 248,8milioni, +2,3% raccolta premi

Reale Group chiude il 2021 con un utile consolidato di 248,8 milioni, in crescita del 60% rispetto al 2020 grazie all'apporto di Reale Immobili. La raccolta premi è in crescita del 2,3% e si attesta a 5.174,4 milioni di euro. In particolare, i premi dei rami Danni aumentano del 3,9%, mentre i rami Vita registrano una sostanziale stabilità (-0,8%). Crescono in modo importante, 6,1% i rami non auto. Il bilancio. Il bilancio 2021 è stato esaminato dal consiglio di amministrazione. L'indice di Solvibilità, misurato al quarto trimestre 2021, si conferma particolarmente elevato in quanto si attesta al 298%. Si conferma la solidità del Gruppo: la situazione patrimoniale risulta in miglioramento con un patrimonio netto che riflette i risultati economici positivi e supera i 3,1 miliardi di euro. "Il 2021 è stato un anno intenso, complesso e positivo. Gli ottimi risultati confermano i punti di forza del nostro Gruppo: solidità, professionalità delle nostre persone e delle nostre reti, forte dinamismo progettuale per cogliere le opportunità del mercato e far fronte alle sfide future" commenta Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua. "Oltre ai numeri di bilancio, il 2021 ha consolidato la qualità dei rapporti con tutti i nostri stakeholder (dipendenti, reti e soci/clienti in primis) nonché l'immagine e la reputazione del Gruppo con iniziative come il Reale Hub CV-19. Centralità delle persone, forte integrazione della sostenibilità nel nostro modello di business e spinta verso l'innovazione tecnologica sono assi portanti della nostra strategia".