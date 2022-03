Onu: Torino rilancia Campus, Lo Russo 'incrementare attività'

"La Città di Torino vuole rilanciare le attività del Campus delle Nazioni Unite lungo la sponde del Po. È un'assoluta eccellenza dell'alta formazione internazionale, una vocazione che intendiamo non solo garantire ma incrementare e aprirla sempre più alla città. Oggi abbiamo avviato una stretta collaborazione con le Nazioni Unite e posto le basi per il rilancio dell'intero distretto dell'alta formazione diplomatica e internazionale a Torino". Ad affermarlo il sindaco Stefano Lo Russo che ha incontrato il direttore generale dell'Agenzia Ilo delle Nazioni Unite, Guy Ryder, e il direttore generale degli italiani all'estero e delle politiche migratorie della Farnesina, Luigi Maria Vignali. "Il Campus è un luogo simbolico per Torino - sottolinea il sindaco -, per la sua storia e le sue funzioni. A seguito della pandemia l'organizzazione del lavoro e' inevitabilmente mutata, ma proprio per questo andrà rilanciata e aperta alle istituzioni di alta formazione includendo i due atenei". Lo Russo assicura quindi che la Città "è disponibile ad accompagnare i lavori necessari di efficientamento energetico e di una più idonea strutturazione dei padiglioni offrendo così nuovi spazi pubblici".