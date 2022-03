Covid: 1.794 positivi e 2 morti in Piemonte, -61 ricoveri

Sono 1.794 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 5,2% di 34.304 tamponi eseguiti. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche due decessi, nessuno di oggi, e 2.290 guariti. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 36, quelli nei reparti ordinari sono 737, 61 in meno. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 989.585 positivi, 13.075 vittime e 933.639 guariti.