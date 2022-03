Ucraina; in viaggio i bambini oncologici

Sono in viaggio in pullman diretti a Iasi, in Romania, i bambini malati oncologici che questo pomeriggio arriveranno all'ospedale torinese Regina Margherita per proseguire il loro percorso di cure. I piccoli, accompagnati dai familiari sono stati affidati questa mattina a Palanca, a poco più di 50 km da Odessa, dall'esercito ucraino all'equipe medica piemontese composta da due medici, un pediatra oncologo e un anestesista e due infermieri, che ieri li ha raggiunti al confine tra Ucraina e Moldavia. Intanto, dall'aeroporto di Torino Caselle è in partenza il volo della Regione Piemonte che li porterà nel capoluogo piemontese. A guidare la missione umanitaria il presidente del Piemonte, Alberto Cirio e l'assessore Chiara Caucino insieme a Franca Fagioli, direttore del Dipartimento patologia e cura del bambino del Regina Margherita.