Ucraina: bimbi verso Piemonte, Cirio "stanotte avranno letto"

Sono a bordo dell'areo messo a disposizione dalla Regione Piemonte i bambini ucraini malati di tumore che sono stati tratti in salvo per essere curati all'ospedale Regina Margherita di Torino. In tutto i piccoli malati sono 13. "Questi bambini - ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio, sceso in aeroporto a prenderli - sono in viaggio dalle cinque di ieri perché per paura di mancare l'appuntamento alla frontiera sono partiti un giorno prima. I medici li stanno seguendo già da ieri e finalmente questa notte non dormiranno in un bunker ma in un letto con la loro mamma accanto. Sono famiglie che scappano dalla guerra con una borsa - ha detto ancora -. Questo non deve più accadere, noi siamo qui anche per dire questo: non è possibile nel 2022 assistere a scene di questo tipo, questi bambini non hanno nessuna colpa e non devono pagare loro le colpe di qualcuno che si sente potente".