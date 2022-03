Ucraina: Circoli didattici Torino in campo per l'emergenza

Anche i Circoli didattici della città di Torino si mobilitano per l'emergenza Ucraina aderendo alle diverse iniziative che sono state e saranno attivate sul territorio per aiutare le persone in fuga dalla guerra. "Ogni Circolo - spiega l'assessora comunale all'Istruzione, Carlotta Salerno - adotterà l'iniziativa che meglio risponde al proprio percorso e alle risorse che ha a disposizione, in accordo con le famiglie. Le scuole - sottolinea - sono tra i primi presidi di integrazione e solidarietà e siamo orgogliosi che vi sia stata la spinta a contribuire in questa prima, già difficilissima, fase". Tutte le attività messe in campo dalla Città sono raccolte sulla pagina creata appositamente, http://www.comune.torino.it/emergenzaucraina.