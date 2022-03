Covid: in Piemonte 1.719 positivi e 4 morti, -44 ricoveri

Sono 1.719 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Piemonte, ovvero il 5,4% dei 32.029 tamponi eseguiti. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche quattro decessi, nessuno dei quali relativo alla giornata di oggi, e 2.086 guariti. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 34 (-2), nei reparti ordinari 695 (-42). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 991.304 positivi, 13.079 positivi e 935.725 guariti.