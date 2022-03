Montagna: 50enne precipita in alta Valsesia, ferito ma salvo

Durante la notte i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nei pressi del piazzale dell'Acqua Bianca, comune di Alagna Valsesia (Vc), per un escursionista precipitato in un dirupo. La chiamata di emergenza è stata lanciata dai compagni dell'uomo dopo la mezzanotte. Sul posto sono state inviate le squadre a terra del Soccorso alpino, di quello della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. Per raggiungere l'infortunato, caduto per 25/30 metri, è stato necessario calare i tecnici con le corde. L'uomo, un escursionista milanese di 50 anni, aveva riportato una sospetta frattura a un arto superiore, un trauma cranico e un trauma alla colonna, ed è stato imbarellato e issato con manovre di corda, e infine trasferito in autoambulanza che lo ha portato alla piazzola di atterraggio di Riva Valdobbia, dove era presente l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso che lo ha trasferito in volo notturno al Cto di Torino. Le operazioni si sono chiuse intorno alle 3 di questa mattina.