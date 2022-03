Assembramenti in zone movida, chiusi due locali a Torino

Assembramenti e violazioni delle normativa anti Covid sono state sanzionate dalla polizia durante i controlli nella notte tra sabato e domenica a Torino nelle zone della movida. Due i locali chiusi per cinque giorni: uno in via Berthollet, dove c'erano clienti più del dovuto sia nei dehors che all'interno e uno in via Belfiore dove anche qui le persone presenti erano due volte il consentito. Diversi gli avventori che non indossavano le mascherine. Durante i controlli sono stati ispezionati altri sei locali dove però non è stata riscontrata nessuna irregolarità.