Ucraina: Bergesio (Lega), grande mobilitazione cuneesi

"Dialogo, pace, accoglienza: queste le linee guida indicate dalla Lega per fronteggiare, uniti, la grande tragedia della guerra in Ucraina". Il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale Lega Salvini Premier, commenta così, in una nota, la mobilitazione della comunità cuneese a sostegno della popolazione ucraina. "La tragedia Ucraina di questi giorni è sotto gli occhi di tutti - aggiunge Bergesio -. Una vera e propria emergenza umanitaria: uomini, donne e bambini che scappano da una guerra senza precedenti, nei confronti della quale come Lega Salvini Premier ribadiamo il nostro forte dissenso. Armi e violenza devono lasciare il campo alla diplomazia per l'individuazione di soluzioni pacifiche volte a dirimere i contrasti". "A fronte di tutto ciò un grande ringraziamento va a tutti quegli amministratori e cittadini cuneesi che si sono mobilitati per accogliere i profughi di guerra e per l'invio di risorse economiche, derrate alimentari, medicinali e beni di prima necessità. Una macchina del volontariato che da sempre contraddistingue la nostra Provincia - sottolinea l'esponente del Carroccio -. Proprio per questo ci siamo subito attivati anche come Lega Salvini Premier: questo fine settimana le nostre sezioni locali sono scese in piazza e sono impegnate nella raccolta fondi, mentre le nostre amministrazioni comunali, quali in primis la città di Fossano, si sono attivate per collaborazioni con la Caritas e l'associazionismo locale. E siamo pronti all'accoglienza delle persone che fuggono dalla guerra, i veri profughi. Con il segretario Salvini continueremo la nostra mobilitazione nelle prossime settimane al fianco del popolo ucraino, convinti che la Pace tornerà a prevalere".