Ucraina: Magliano, subito una delega alla cyber sicurezza

"Sia subito introdotta una delega alla Sicurezza Informatica tra quelle della Giunta Regionale". Il capogruppo dei Moderati in Regione Piemonte, Silvio Magliano, ripropone la discussione della sua mozione sul tema, ferma all'ordine del giorno da oltre tre mesi, dopo che l'Agenzia della Cybersicurezza ha lanciato l'allarme. "I sistemi informatici sono ormai a tutti gli effetti obiettivi primari, specialmente in una fase di tensione internazionale sfociata in conflitto aperto - sottolinea Magliano -. La Regione Piemonte ha il dovere di difendersi. E' dello scorso novembre la mia mozione in Consiglio Regionale del Piemonte per chiedere di introdurre la funzione di sicurezza informatica aggiungendo una nuova delega in capo all'Assessorato competente in materia. Quasi cento giorni sono un tempo obiettivamente troppo lungo: mi auguro e chiedo che non soltanto il mio atto sia al più presto discusso in Consiglio Regionale, ma che trovi il sostegno di tutte le forze politiche a Palazzo Lascaris".