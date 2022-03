Peste suina: NdC, dubbi che recinzione risolva problemi

"Ho dei dubbi che lo strumento della recinzione possa davvero risolvere la criticità". Luca Pedrale presidente tegionale "Noi di Centro", esprime perplessità sulla lunga recinzione che dovrà essere realizzata tra Piemonte e Liguria nel tentativo di contenere la diffusione della peste suina. "I cinghiali sono in grado di sfondare queste recinzioni - osserva Pedrale -. Credo invece che sarebbe più proficuo aumentare gli abbattimenti selettivi coinvolgendo di più le associazioni venatorie, guardie dei parchi e carabinieri forestali. Inoltre per fermare la proliferazione di cinghiali, che sono animali tutt'altro che in via di estinzione, si dovrebbe procedere alla sterilizzazione di un certo numero di femmine di questi ungulati. Sono proposte e riflessioni sapendo che è un problema complesso e di non facile soluzione".