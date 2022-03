Morto l'imprenditore Franco Fantolino, era il "re" delle uova

Il Piemonte piange la morte di Franco Fantolino, imprenditore 88enne fondatore dell'omonima azienda attiva nella vendita e produzione di uova. A dare "il triste annuncio", sui profili social dell'azienda con sede a Cafasse (Torino), sono "la moglie Angiolina, la figlia Gabriella con Dario, le nipoti Anna e Gaia, il fratello Claudio con Anna Maria, i cognati, Franca e Aldo, i nipoti e parenti tutti". "Il Cavalier Franco Fantolino nel 1961 aveva un sogno: lasciare la città e allevare le galline ovaiole - si legge sul profilo dell'azienda -. Ha preso la propria famiglia per mano guidandola su una strada nuova - scrive l'azienda -. Ha cominciato in piccolo ma ha sognato in grande, facendo in modo che il suo nome diventasse sinonimo di bontà e genuinità. Così facendo, ha nutrito intere generazioni. La sua ambizione ha trasformato il lavoro dell'allevatore in una professione di prestigio, che ha amato e alla quale ha dedicato la sua intera vita. Passione che nei decenni ha trasmesso ai propri figli e nipoti".