Droga a Torino, pusher portavano dosi come il delivery

Spacciavano sostanze stupefacenti. Per questo 4 persone, tra cittadini extracomunitari e italiani, sono stati arrestati e portati in carcere dalla Guardia di finanza a Torino. Il traffico di droga era concentrato nei quartieri di Mirafiori e Santa Rita e si estendeva ad alcuni comuni vicini al capoluogo piemontese. Le indagini, portate avanti dai finanziari del Gruppo Orbassano, sono durate più di un anno - si spiega in una nota - ed hanno consentito di effettuare numerosi sequestri di droga tra spacciatori ed acquirenti. Gli investigatori hanno così ricostruito la complessa ed articolata filiera dello smercio di droga. Gli indagati davano un servizio di "delivery" a favore dei "clienti". Si faceva l'ordine al telefono e poi si riceveva la dose, principalmente crack e cocaina, direttamente a casa. Le persone coinvolte nell'operazione, secondo quanto emerso nelle indagini, avrebbero agito da "corrieri" dell'organizzazione e spesso, per depistare le forze dell'ordine, avrebbero utilizzato per i propri spostamenti dei taxi. Al termine dell'operazione, denominata "Taxi driver", sono state eseguite le misure cautelari. Per quattro è stato deciso il carcere e per altri due indagati obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Due destinatari della misura, allo stato, sono risultati irreperibili.