Quando la politica estera contava

La detestata, e oggi largamente rimpianta, Prima Repubblica individuava nella politica estera il faro che illuminava la bussola della iniziativa e del comportamento politico di ogni partito, di ogni coalizione. Senza una coerente e lungimirante strategia di politica estera non c’era coalizione o alleanza politica e di governo che fosse in grado di reggere. Non a caso, tutti sanno che i convegni locali e nazionali dei singoli partiti – a prescindere dal ruolo di maggioranza e di opposizione che rivestivano in quel particolare momento storico – partivano sempre, e puntualmente, dall’analisi dello scenario internazionale. Non c’era analisi politica, strategia di partito, progetto di governo che prescindesse da questo preambolo. La politica estera, cioè, era il punto di riferimento per eccellenza che orientava lo stesso progetto politico e di governo dei singoli partiti.

Non a caso, per quasi 50 anni – cioè dall’immediato dopoguerra sino all’abbattimento del muro di Berlino e la conseguente irruzione di Tangentopoli – è proprio stata la politica estera l’elemento decisivo che ha impedito l’alternanza di governo e al governo. Perché la logica dei blocchi contrapposti rispondeva ad un disegno politico preciso e non ad una banale e scontata pregiudiziale ideologica. E, di conseguenza, chi rivestiva quel ruolo – cioè il ruolo di Ministro degli Esteri – rappresentava di norma, l’eccellenza della politica italiana.

È persin inutile scorrere i vari nomi e cognomi che si sono succeduti nel tempo per rendersene conto. Ed è appena sufficiente ricordarne uno per tutti: Giulio Andreotti. Un profilo personale e una personalità politica riconosciuti a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale. Per non citare D’Alema, De Michelis, Dini e molti altri. Ora, come ovvio e scontato, tutti sappiamo che le fasi storiche e le stagioni politiche non si possono mai ripetere. Ma è indubbio che la scomparsa dei partiti da un lato e il tramonto di una adeguata e riconosciuta classe dirigente dall’altro, hanno determinato una situazione che ha contribuito al decadimento della politica e alla sostanziale scomparsa della politica estera nelle varie analisi dei cartelli elettorali contemporanei. Il tutto è stato sostituito dal battutismo televisivo, dai tweet quotidiani, dai dogmi dell’antipolitica e dal “nulla della politica”, per dirla con l’indimenticabile Mino Martinazzoli. E, di conseguenza, ed inesorabilmente, ci siamo trovati in un contesto caratterizzato dalla sostanziale irrilevanza del nostro Paese nel saper determinare, condizionare e orientare, quando possibile, le strategie di politica internazionale. Se non affidandola, di volta in volta, alla competenza specifica di singoli esponenti del settore o alle virtù salvifiche degli intramontabili “tecnici”.

Insomma, la politica da tempo non è più stata al centro né delle riflessioni dei partiti – ormai ridotti a banali partiti del capo o ad anonimi cartelli elettorali – e né, tantomeno, l’elemento determinante per le strategie della politica estera. Il tutto, frutto dell’irruzione del populismo e del suo carico di antipolitica, di demagogia, di qualunquismo e dell’improvvisazione al potere che hanno caratterizzato la politica italiana dopo la vittoria schiacciante delle forze populiste alle ultime elezioni del 2018.

Ecco perché, dopo il drammatico evento bellico culminato con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, forse è giunto il momento per invertire profondamente la rotta. E cioè, far sì che la politica estera ritorni ad essere centrale nelle nostre analisi e nelle nostre valutazioni politiche. E quindi, e di conseguenza, il ritorno della politica, dei partiti, delle culture politiche e, auspicabilmente, di una adeguata e qualificata classe dirigente. Ne va della credibilità della politica ma, soprattutto, della credibilità del nostro paese nello scacchiere europeo ed internazionale.