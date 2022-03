Verbania: Formiglio prefetto, dialogo per risolvere criticità

"Sono onorato di operare al servizio di questa terra bellissima sotto il profilo naturalistico, ricca di nobili tradizioni storiche, che si caratterizza per un consolidato costume civile e partecipativo". Lo afferma nel suo messaggio di insediamento il nuovo prefetto di Verbania, Michele Formiglio, 64 anni, che ha preso il posto di Angelo Sidoti, trasferito a Treviso. Viceprefetto a Parma e a Perugia, nella sua carriera prefettizia Formiglio è stato prefetto di Lecco e Mantova, da dove proviene. "Operare in una realtà così ricca di storia, di tradizioni e di valori culturali - sottolinea - sarà per me, oltre che particolarmente stimolante, anche occasione di forte gratificazione professionale, grazie al continuo e proficuo rapporto, che sono certo si instaurerà, con le Istituzioni, gli Enti, le formazioni sociali e la cittadinanza tutta. Sono, infatti, fermamente convinto che la linea del dialogo costruttivo e del confronto continuo consentirà la risoluzione delle criticità che possono presentarsi nella complessità della vita amministrativa e sociale". Tra gli impegni assunti il contrasto al crimine - "sosterro' ogni necessaria azione di prevenzione per impedire che fenomeni degenerativi possano minacciare la solidità della coesione sociale" - e l'attenzione ai giovani, per "affiancare le nuove generazioni nell'esprimere ed affermare le loro potenzialità, rendendo concrete le legittime aspettative di un futuro migliore". "I tempi che stiamo vivendo sono particolarmente ricchi di sfide", conclude dicendosi "fiducioso che, attraverso la coesione istituzionale ed il costante riferimento ai valori fondamentali della nostra Costituzione, riusciremo tutti insieme ad affrontare le prove che ci attendono".