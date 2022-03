Covid: Piemonte da oggi in zona bianca

Da oggi il Piemonte è in zona bianca. La decisione dal ministero della Salute è arrivata dopo che nella settimana dal 21 al 27 febbraio la Regione ha confermato nuovamente un forte calo dei contagi e della pressione ospedaliera. La percentuale di positività dei tamponi si è ridotta dal 15 per cento al 12 per cento, mentre i tassi di occupazione dei posti letto sono passati in terapia intensiva dal 6,8 al 5,7 per cento e in area ordinaria dal 15,8 all'11,7 per cento.