Lavoro: Csi Piemonte, 44 nuovi posti a tempo indeterminato

Il Csi Piemonte seleziona personale per 44 nuove assunzioni a tempo indeterminato con la nuova campagna "Be the change!", che nel 2022 porterà all'inserimento di profili junior e senior all'interno del Consorzio. In linea con gli obiettivi del proprio Piano Strategico 2022‐2024 e con la necessità di proseguire nel ricambio generazionale, il Csi prevede l'assunzione di figure che contribuiranno all'evoluzione dei sistemi informativi degli Enti Consorziati. Con riferimento alle progettualità del Pnrr e secondo un'ottica integrata che comprende infrastrutture, cloud, piattaforme e applicativi. "Il Csi prosegue nel suo percorso di ricambio generazionale. Con questo nuovo programma di assunzioni intendiamo continuare ad accrescere il know how del Consorzio e la sua capacità di delivery di progetti innovativi. Siamo una realtà in crescita, passata in tre anni da 128 a 144 milioni di fatturato, che può davvero affiancare tutta la Pubblica Amministrazione nello sviluppo dei progetti di implementazione del Pnrr ."sottolinea Pietro Pacini, direttore generale Csi Piemonte. "Lavorare in Csi significa avere l'opportunità di accrescere la propria professionalità - aggiunge Giovanni Rubino, responsabile Personale e Organizzazione - in un ambiente sostenibile e attento alle persone. Il Csi e' da sempre impegnato a fare dell'innovazione tecnologica un fattore abilitante per il progresso della pubblica amministrazione e del territorio. Chi sceglie di venire a lavorare in Csi oggi potrà trovare non solo un'azienda tecnologicamente all'avanguardia in ambito Ict, ma anche un ambiente stimolante, meritocratico e attento al benessere dei propri dipendenti".