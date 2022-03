Ucraina: Artissima, no rapporti con Russia ma non discriminiamo

"Sicuramente non indugeremo in rapporti istituzionali, ma l'arte è fatta di persone e intendiamo non discriminare". Il direttore di Artissima Luigi Fassi, che questa mattina ha presentato l'edizione del prossimo novembre, ha risposto così a chi chiedeva della presenza di gallerie russe alla manifestazione. "Il nostro augurio e' che per novembre la situazione, che è in continua evoluzione, sia migliorata. Di certo continueremo a prestare la massima attenzione e a seguirla con apprensione", ha aggiunto ricordando che negli ultimi anni hanno partecipato ad Artissima gallerie da 40 Paesi, Russia compresa. Proseguono nel frattempo le dimissioni di manager dalle istituzioni culturali russe. È dei giorni scorsi la notizia che il torinese Francesco Manacorda, critico e curatore, ha lasciato la direzione artistica della Fondazione V-A-C, importante istituzione con sede a Mosca dedita principalmente alla produzione e alla promozione dell'arte contemporanea russa.