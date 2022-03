Chivasso: Clara Marta candidata sindaco

È Clara Marta, commercialista e consigliera comunale di San Raffaele Cimena, la candidata sindaco del centrodestra a Chivasso. Lo ha deciso il tavolo della coalizione, riunitosi oggi alla presenza dei vertici di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Amo Chivasso e le sue Frazioni e Udc. "Mai come in questo momento storico Chivasso puo tornare ad essere governato da un sindaco di centrodestra e Clara ha tutte le competenze, la passione, la caparbietà e la conoscenza della città indispensabili per vincere questa sfida - afferma la coalizione di centrodestra in una nota -. Ha già maturato una importante esperienza amministrativa essendo consigliera del Comune di San Raffaele Cimena e avendo già rivestito il ruolo di assessore al Bilancio e al Commercio; e dal punto di vista lavorativo la sua attività di commercialista le permette una profonda conoscenza dei meccanismi della finanza pubblica. Siamo certi che i chivassesi con lei sarebbero in ottime mani, potranno rendersene conto avendole concesso un margine di tempo adeguato per la campagna elettorale. Ora il suo compito è di allargare ancora di più il campo della coalizione aggregando altre liste civiche, perché la partita si vince con un gioco si squadra civica e politica".