Piemonte: giudice ha Covid, slitta processo "grattacielo bis"

E' slittata alla fine di marzo, a Torino, la ripresa del processo bis per la costruzione del grattacielo destinato a ospitare gli uffici della Regione. Uno dei giudici, secondo quanto è stato comunicato, ha il Covid. La causa riguarda otto tra funzionari dell'ente e amministratori di società fornitrici. Gli episodi contestati dal pm Francesco Pelosi risalgono al 2014-2015 e si riferiscono, tra l'altro, alla fornitura di piastrelle non adeguate. A cinque imputati è stato contestato il concorso in un peculato da 15 milioni di euro versati dall'Ente per attività mai eseguite o materiali mai entrati in cantiere.