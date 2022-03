Torino: Lo Russo chiede rinegoziazione debito

“Dopo il Fondo salva Comuni del Governo per oltre 1 miliardo di euro che verrà utilizzato per ripianare il disavanzo oggi la priorità finanziaria è quella di rinegoziare il debito del Comune. È un passaggio fondamentale per liberare risorse”. E’ quanto afferma il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dopo l’incontro a Roma con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ragioniere Generale dello Stato, Biagio Mazzotta.

“Con l’assessora al Bilancio - continua - stiamo lavorando per ridurre il peso dell’indebitamento del Comune, oggi di 4,2 miliardi per liberare risorse da destinare alle manutenzioni. Per Torino – rimarca - l'intervento dello Stato per la rinegoziazione del debito sulla quota interesse significherebbe liberare risorse da poter utilizzare sulla spesa corrente che vorremmo destinare alla manutenzione della città, perché sono numerosi gli interventi da fare a Torino. Rinegoziando i tassi sul debito - sottolinea - riusciremmo a trovare soluzioni più vantaggiose da un punto di vista finanziario e gravare meno sulle casse del Comune. Si tratterebbe – precisa - di un’operazione che non intaccherebbe il debito nella quota capitale ma ridurrebbe solo quella parte di interessi che per il solo anno 2022 è di oltre 108 milioni di euro, tutto a vantaggio degli istituti e delle banche creditrici. Mi auguro – conclude – che con l’intervento del Governo si possa trovare una soluzione a beneficio dei servizi offerti ai cittadini”.