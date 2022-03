EMERGENZA SANITARIA

Covid, ricoveri in (leggera) risalita

Nelle terapie intensive e negli altri reparti: con l'allentamento delle restrizioni fatalmente torna ad aumentare la circolazione del virus. Da due giorni aumentano i pazienti contagiati negli ospedali. Di Perri: "Presto per interpretare questi dati"

È bastata qualche settimana di allentamento delle restrizioni per portare in poche settimane a una risalita dei ricoveri per Covid, in Piemonte come nel resto d’Italia. In terapia intensiva, nelle ultime ventiquattr’ore, si è passati da 33 a 36 pazienti, aumentano anche gli ospedalizzati nei reparti ordinari che ora sono 700, uno in più rispetto a ieri e cinque in più rispetto a sabato. Certo non sono dati che preoccupano nel breve termine ma che fotografano un’inversione del trend proprio nel primo giorno in cui il Piemonte è tornato in bianco. I nuovi casi registrati oggi sono 1.537, pari al 6,6% dei 23.309 tamponi eseguiti. Nove i morti.

A fine mese terminerà lo stato d’emergenza per la pandemia “ma non si abbassa il nostro livello di attenzione” ha detto il governatore Alberto Cirio. Per il professor Giovanni Di Perri, direttore di Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia “potrebbe trattarsi di oscillazioni fisiologiche in una discesa progressiva delle infezioni”. Anche per lui tuttavia resta alta la guardia: “Continuiamo a monitorare la situazione e vediamo cosa succede nei prossimi giorni per capire come interpretare questi dati”.