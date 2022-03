Torino: sottopasso Lingotto, lavori per un milione di euro

Quasi un milione di euro per il sottopasso del Lingotto. La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto esecutivo per il secondo lotto di lavori di rinforzo strutturale e risanamento conservativo dell'infrastruttura per una spesa prevista di 995 mila euro, interamente coperta da un contributo del ministero dell'Interno. Il progetto riguarda in particolare il tratto in corrispondenza di via Genova, che comprende i due segmenti a cielo aperto presenti a ovest e ad est della galleria; il bando di gara per l'affidamento dei lavori verrà pubblicato in primavera. "La città - ricorda l'assessore Francesco Tresso - conta circa 230 tra ponti, sottopassi e viadotti, un patrimonio rilevante che va curato, individuando gli interventi necessari grazie un monitoraggio puntuale e costante dello stato di salute delle infrastrutture, che richiede capacità di intervento e risorse importanti per la manutenzione e messa in sicurezza. Grazie a questo finanziamento ministeriale possiamo pianificare l'avvio del secondo lotto di lavori di manutenzione straordinaria di un'infrastruttura fondamentale per il collegamento est-ovest della città, consapevoli di quanto sia importante investire sulla sicurezza dei cittadini che percorrono le nostre strade e che vivono il territorio".