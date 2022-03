CULTURA & POLITICA

Salone del Libro, Lagioia fino al 2023

(poi passerà la mano al successore)

Il direttore resterà in carica fino al prossimo anno e assicura: "Quella di maggio sarà un'edizione da record". Oltre 110mila metri quadrati di spazi espositivi. Sarà un maggio di grande frenesia. La provocazione del sindaco ai torinesi: "Evitate di lamentarvi"

Il direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia gestirà, oltre a quella di quest’anno, anche l’edizione del 2023 quando sarà affiancato dal suo successore. È il compromesso trovato da Alberto Cirio e Stefano Lo Russo, annunciato questa mattina da Silvio Viale, presidente dell’associazione Torino città del libro, durante la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione che si svolgerà dal 19 al 23 maggio. I curricula delle candidature, ha spiegato Viale, “saranno raccolti con la pubblicazione di una manifestazione di interesse. I partner stessi definiranno dapprima i criteri necessari alla ricezione delle candidature e successivamente provvederanno alla nomina della nuova figura, che affiancherà il direttore uscente durante il suo ultimo anno di mandato”. È noto infatti che la Regione Piemonte spinga per un turnover, mentre Palazzo Civico ha mantenuto una posizione volta a tutelare colui che nell’immaginario collettivo ha sventato il blitz di Milano, quando il capoluogo lombardo, assieme all’associazione editori, tentò di scippare a buchmesse a Torino.

Il nuovo piano industriale, concertato tra istituzioni e Circolo dei Lettori, si basa su due cardini principali: “la continuità e il rinnovamento” ha proseguito Viale. Il primo passo sarà la condivisione, da parte di tutti i partner stabili del Salone, della procedura per la nomina della direzione editoriale. Una selezione dalla quale non è assolutamente escluso Lagioia, il quale potrà quindi competere per restare al suo posto anche oltre il 2023.

Intanto la prossima edizione, che avrà come tema “Cuori selvaggi”, nasce sotto i migliori auspici. “Dopo i cinque giorni incredibili di ottobre, gli editori stanno investendo in modo deciso. Il Salone si allarga. C’è stato meno tempo per prepararlo, ma sono in arrivo grandi nomi della cultura internazionale” ha detto Lagioia. La superficie complessiva sarà di 110mila metri quadrati, il 20 per cento in più delle precedenti edizioni. Ci saranno 16.700 mq solo per i visitatori, con un collegamento diretto tra il Padiglione 1 e l’Oval. “A maggio il Salone sarà uno dei più importanti luoghi di incontro a livello internazionale – ha sottolineato Lagioia –. Si può fare festa anche in momenti difficili come questi”.

“Avviso i torinesi. Maggio sarà un mese molto complicato a Torino. Ci sarà un grande movimento, ci saranno problemi di traffico, perché partono nuovi cantieri ma anche perché sarà un mese ricchissimo di iniziative, come Eurovision, il Salone del Libro e, a inizio giugno, il Festival dell’Economia” sono le parole del sindaco Lo Russo, che poi provoca i suoi concittadini: “Evitate di lamentarvi, se avete bisogno di pace andate da un’altra parte”.